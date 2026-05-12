NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nortech Systems-Papier an diesem Tag bei 9,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 10,684 Nortech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,79 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 11.05.2026 auf 13,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 35,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at