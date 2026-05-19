Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Profitables Nortech Systems-Investment?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 165,837 Nortech Systems-Anteilen. Die gehaltenen Nortech Systems-Papiere wären am 18.05.2026 2 054,73 USD wert, da der Schlussstand 12,39 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,47 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 34,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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