NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nortech Systems-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Nortech Systems-Papiers betrug an diesem Tag 9,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,256 Nortech Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nortech Systems-Aktien wären am 13.07.2026 140,00 USD wert, da der Schlussstand 13,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,00 Prozent erhöht.

Nortech Systems wurde am Markt mit 39,01 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at