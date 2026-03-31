NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nortech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Nortech Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,85 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,974 Nortech Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 11,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 207,79 Prozent vermehrt.

Nortech Systems war somit zuletzt am Markt 33,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at