Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Nortech Systems-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 265,957 Nortech Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 944,15 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 12.10.2026 auf 11,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,41 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 32,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nortech Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nortech Systems Inc. 11,00 -0,63% Nortech Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen