Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Lohnende Nortech Systems-Anlage?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 265,957 Nortech Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 944,15 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 12.10.2026 auf 11,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,41 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 32,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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