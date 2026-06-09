Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nortech Systems-Anteile betrug an diesem Tag 10,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 96,805 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 577,93 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 08.06.2026 auf 16,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,79 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nortech Systems jüngst 44,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.

mehr Nachrichten