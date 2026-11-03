Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Profitable Nortech Systems-Anlage?
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,81 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,937 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Nortech Systems-Papiere wären am 02.11.2026 1 079,51 USD wert, da der Schlussstand 10,59 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,95 Prozent angezogen.
Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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