NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.07.2023 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 018,330 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 14 994,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,95 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 40,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at