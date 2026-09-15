Nortech Systems Aktie

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WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Lohnende Nortech Systems-Anlage? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,82 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,178 Nortech Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 11,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 293,98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 193,98 Prozent.

Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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