NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nortech Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 873,563 Nortech Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 856,32 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 09.11.2026 auf 10,39 USD belief. Mit einer Performance von +198,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 31,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at