Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Investment im Blick
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 5 Jahren verloren
Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,38 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,787 Nortech Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,10 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 05.10.2026 auf 11,05 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,90 Prozent verringert.
Am Markt war Nortech Systems jüngst 31,57 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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