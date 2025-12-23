Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Performance
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,87 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 842,460 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Nortech Systems-Aktien wären am 22.12.2025 6 000,42 USD wert, da der Schlussstand 7,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,00 Prozent verringert.
Der Marktwert von Nortech Systems betrug jüngst 19,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
