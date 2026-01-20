NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nortech Systems-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nortech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nortech Systems-Papier an diesem Tag 13,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 758,725 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 350,53 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 350,53 USD entspricht einer negativen Performance von 36,49 Prozent.

Nortech Systems war somit zuletzt am Markt 23,45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at