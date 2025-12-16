NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nortech Systems gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Nortech Systems-Papier bei 11,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 87,873 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 615,99 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 15.12.2025 auf 7,01 USD belief. Das entspricht einem Minus von 38,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 20,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at