Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Performance unter der Lupe
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Nortech Systems-Papier bei 11,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 87,873 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 615,99 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 15.12.2025 auf 7,01 USD belief. Das entspricht einem Minus von 38,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 20,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
