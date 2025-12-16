Nortech Systems Aktie

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

Performance unter der Lupe 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nortech Systems gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Nortech Systems-Papier bei 11,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 87,873 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 615,99 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 15.12.2025 auf 7,01 USD belief. Das entspricht einem Minus von 38,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 20,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
