NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Nortech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.03.2025 wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,256 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 9,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 25,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at