NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nortech Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nortech Systems-Anteile bei 10,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Nortech Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 993,049 Nortech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (8,87 USD), wäre die Investition nun 8 808,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,92 Prozent gesunken.

Der Nortech Systems-Wert an der Börse wurde auf 24,26 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at