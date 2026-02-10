Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Investment im Blick
|
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nortech Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nortech Systems-Anteile bei 10,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Nortech Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 993,049 Nortech Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (8,87 USD), wäre die Investition nun 8 808,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,92 Prozent gesunken.
Der Nortech Systems-Wert an der Börse wurde auf 24,26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
