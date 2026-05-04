NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 139,665 Northern Trust-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 164,48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 22 972,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 129,72 Prozent vermehrt.

Der Northern Trust-Wert an der Börse wurde auf 30,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at