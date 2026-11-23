Wer vor Jahren in Northern Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 124,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,023 Northern Trust-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 1 301,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,20 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 29,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at