NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 97,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Northern Trust-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,029 Northern Trust-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,95 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 27.03.2026 auf 134,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust belief sich zuletzt auf 24,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at