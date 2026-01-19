NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Northern Trust-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 97,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 102,712 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 145,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 951,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,52 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Northern Trust eine Marktkapitalisierung von 27,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

