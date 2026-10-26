Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Frühes Investment
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 123,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,812 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 23.10.2026 136,29 USD wert, da der Schlussstand 167,92 USD betrug. Mit einer Performance von +36,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Northern Trust war somit zuletzt am Markt 30,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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