Northern Trust-Performance im Blick 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 103,28 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,968 Northern Trust-Aktien. Die gehaltenen Northern Trust-Papiere wären am 02.01.2026 134,86 USD wert, da der Schlussstand 139,28 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 34,86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Northern Trust belief sich zuletzt auf 26,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

