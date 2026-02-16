NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Northern Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,98 USD wert. Mit einer Performance von +47,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at