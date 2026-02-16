Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investition im Blick
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Northern Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,98 USD wert. Mit einer Performance von +47,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|123,00
|0,00%
