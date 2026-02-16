Northern Trust Aktie

Northern Trust

WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

Northern Trust-Investition im Blick 16.02.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,011 Northern Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,98 USD wert. Mit einer Performance von +47,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Northern Trust Corp.

Northern Trust Corp. 123,00 0,00% Northern Trust Corp.

