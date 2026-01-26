Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Rentable Northern Trust-Anlage?
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Northern Trust-Aktie an diesem Tag 59,85 USD wert. Bei einem Northern Trust-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,671 Northern Trust-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 148,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +148,34 Prozent.
Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 28,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Ausblick: Northern Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)