NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Northern Trust-Aktie an diesem Tag 59,85 USD wert. Bei einem Northern Trust-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,671 Northern Trust-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 148,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +148,34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 28,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at