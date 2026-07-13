Northern Trust Aktie

Northern Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Northern Trust-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 65,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,518 Northern Trust-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 183,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 178,65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 33,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Northern Trust Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Northern Trust Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Northern Trust Corp. 159,90 -0,47% Northern Trust Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen