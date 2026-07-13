Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Hochrechnung
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Northern Trust-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Northern Trust-Papier an diesem Tag bei 65,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,518 Northern Trust-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 183,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 178,65 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 33,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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