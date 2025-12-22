NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Northern Trust-Investment gewesen.

Am 22.12.2020 wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 90,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 110,375 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 139,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 392,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,93 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 26,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at