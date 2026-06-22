NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,894 Northern Trust-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 153,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,11 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 53,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust belief sich zuletzt auf 31,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at