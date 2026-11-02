Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Northern Trust-Investition im Blick 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Northern Trust gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Northern Trust-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72,02 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,885 Northern Trust-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 2 348,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,16 USD belief. Das entspricht einem Plus von 134,88 Prozent.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 30,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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