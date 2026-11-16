Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Profitable Northern Trust-Anlage? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Northern Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Northern Trust-Papier bei 74,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,340 Northern Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Northern Trust-Papiers auf 178,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,80 Prozent erhöht.

Northern Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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