Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Performance unter der Lupe
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Northern Trust-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investierten, hätten nun 13,980 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 290,79 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 15.05.2026 auf 163,86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,08 Prozent.
Northern Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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