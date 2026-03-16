NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Northern Trust-Papier statt. Diesen Tag beendete die Northern Trust-Aktie bei 104,30 USD. Bei einem Northern Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,588 Northern Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.03.2026 1 312,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,92 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31,28 Prozent.

Northern Trust wurde am Markt mit 25,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at