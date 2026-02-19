NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Profitable NOVA-Anlage?
|
19.02.2026 10:03:24
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingefahren
Das NOVA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NOVA-Papiers betrug an diesem Tag 9,95 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,503 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45 412,06 USD, da sich der Wert einer NOVA-Aktie am 18.02.2026 auf 451,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4 441,21 Prozent gesteigert.
NOVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
