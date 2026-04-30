NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Rentables NOVA-Investment? 30.04.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NOVA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das NOVA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NOVA-Aktie 91,45 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 109,349 NOVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54 835,43 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 29.04.2026 auf 501,47 USD belief. Mit einer Performance von +448,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte NOVA einen Börsenwert von 15,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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