NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lohnender NOVA-Einstieg?
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25.06.2026 10:04:10
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,68 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 8,875 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 521,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 631,97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 363,20 Prozent.
Der Börsenwert von NOVA belief sich zuletzt auf 16,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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