NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 96,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NOVA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,210 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 475,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 078,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +390,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 14,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at