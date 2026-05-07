NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in NOVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das NOVA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 92,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 1,077 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 534,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 575,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 475,64 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 16,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at