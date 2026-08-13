NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Profitables NOVA-Investment? 13.08.2026 10:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der NOVA-Aktie statt. Zum Handelsende standen NOVA-Anteile an diesem Tag bei 274,43 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,439 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 405,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 790,66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,91 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 12,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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