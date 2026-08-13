NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Profitables NOVA-Investment?
|
13.08.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der NOVA-Aktie statt. Zum Handelsende standen NOVA-Anteile an diesem Tag bei 274,43 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,439 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 405,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 790,66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,91 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 12,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOVA LTD Registered Shs
Analysen zu NOVA LTD Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOVA LTD Registered Shs
|358,70
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.