NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das NOVA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NOVA-Aktie an diesem Tag bei 321,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,111 NOVA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 377,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 175,06 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,51 Prozent erhöht.

NOVA war somit zuletzt am Markt 12,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at