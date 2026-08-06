NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Lukrative NOVA-Anlage? 06.08.2026 10:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.08.2016 wurde die NOVA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das NOVA-Papier letztlich bei 11,16 USD. Bei einem NOVA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,606 NOVA-Aktien. Die gehaltenen NOVA-Anteile wären am 05.08.2026 36 055,56 USD wert, da der Schlussstand 402,38 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3 505,56 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NOVA belief sich zuletzt auf 13,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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