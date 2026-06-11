NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Profitable NOVA-Anlage?
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11.06.2026 10:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.06.2016 wurde das NOVA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NOVA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,47 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 871,840 Anteile im Besitz. Die gehaltenen NOVA-Papiere wären am 10.06.2026 443 199,65 USD wert, da der Schlussstand 508,35 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4 332,00 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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