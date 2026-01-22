NOVA Aktie

NOVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

Langfristige Performance 22.01.2026 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NOVA-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,148 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (463,02 USD), wäre die Investition nun 5 161,87 USD wert. Damit wäre die Investition um 5 061,87 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von NOVA betrug jüngst 12,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NOVA LTD Registered Shs 391,60 -1,11% NOVA LTD Registered Shs

