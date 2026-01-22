NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,148 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (463,02 USD), wäre die Investition nun 5 161,87 USD wert. Damit wäre die Investition um 5 061,87 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von NOVA betrug jüngst 12,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at