NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NOVA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das NOVA-Papier bei 96,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das NOVA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,091 NOVA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 43 264,29 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 04.02.2026 auf 415,64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 332,64 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 13,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at