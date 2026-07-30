NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in NOVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NOVA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das NOVA-Papier an diesem Tag bei 97,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,022 NOVA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 366,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375,16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 275,16 Prozent angezogen.

Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 12,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at