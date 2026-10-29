NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Profitabler NOVA-Einstieg?
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29.10.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,09 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 82,713 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 334,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 685,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 668,57 Prozent.
NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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