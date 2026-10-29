NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,09 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 82,713 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 334,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 685,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 668,57 Prozent.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at