NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in NOVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das NOVA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 181,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,499 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 521,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 865,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 186,55 Prozent zugenommen.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at