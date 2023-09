NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in O Reilly Automotive eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit O Reilly Automotive-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 122,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,173 O Reilly Automotive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 730,36 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 07.09.2023 auf 945,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 673,04 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 57,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at