O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Anlage im Blick
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,37 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,164 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 93,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 482,15 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 382,15 Prozent gleich.
O Reilly Automotive wurde am Markt mit 77,67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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