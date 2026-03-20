NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die O Reilly Automotive-Aktie 17,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,860 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 19.03.2026 4 910,62 USD wert, da der Schlussstand 87,91 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 391,06 Prozent.

O Reilly Automotive wurde am Markt mit 73,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at