NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug an diesem Tag 63,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,658 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 348,31 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 23.07.2026 auf 86,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,83 Prozent.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 71,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at