O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Performance unter der Lupe
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31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die O Reilly Automotive-Anteile bei 40,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 248,410 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 701,11 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 30.07.2026 auf 87,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +117,01 Prozent.
Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 74,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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