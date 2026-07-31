NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die O Reilly Automotive-Anteile bei 40,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 248,410 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 701,11 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 30.07.2026 auf 87,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +117,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 74,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at